Sri Lanka reactiva el turismo mientras el país cuenta casi 500 muertos por el ciclón

La Autoridad de Desarrollo del Turismo esrilanquesa (SLTDA) ha simbolizado la vuelta a la normalidad del sector turístico, uno de los más importantes de la economía insular, con la llegada al puerto de Colombo del crucero de lujo Mein Schiff 06 de TUI Cruises, con 2.400 pasajeros a bordo.

"Sri Lanka está segura, abierta y lista para recibir visitantes nuevamente", dijo la SLTDA.

La autoridad, que busca proteger un sector que en 2024 superó los dos millones de llegadas, subrayó en el mismo comunicado que, pese a la magnitud del ciclón Ditwah, los 269 extranjeros afectados por el temporal, incluyendo grupos de indios y búlgaros, fueron localizados y se encuentran fuera de peligro.

Esta reactivación se lleva a cabo mientras la devastación en el interior de la isla afecta a más de un millón y medio de personas como consecuencias del desastre. Según el Centro de Gestión de Desastres esrilanqués (DMC) se han registrado hasta hoy 479 muertes y 350 personas desaparecidas en el país.

En distritos como Badulla, la lluvia provocó deslizamientos de tierra masivos que sepultaron comunidades enteras. H.M. Gnanawathi, una superviviente de 53 años refugiada ahora en un templo, relató a EFE cómo el sonido de la montaña cediendo antes de llevarse su vivienda colina abajo.

"Estábamos todos en casa cuando empezó a llover sin parar. Era incesante. Estábamos en la cocina cuando la zona se inundó con agua barrosa. Salimos de la casa. Eran alrededor de las 16:30 de la tarde y podíamos verlo todo. Primero escuchamos un ruido fuerte, como si aterrizara un helicóptero. Luego árboles, tierra y escombros empezaron a deslizarse colina abajo", recordó.

Para D.M. Chandrawathi, de 50 años, madre de tres hijos, la historia es similar.

"Aparecieron grietas en nuestra vivienda. Muchas de las casas a nuestro alrededor quedaron dañadas. El día 27 (de noviembre) fue uno de los más aterradores de mi vida, en un minuto podíamos escuchar un deslizamiento de un lado, y, al siguiente, otro del otro lado", dijo a EFE.

El ciclón Ditwah azotó la isla hace una semana descargando lluvias torrenciales incesantes. Las precipitaciones saturaron el terreno en las zonas montañosas del centro del país, desencadenando de aludes de tierra y lodo que arrasaron viviendas e infraestructuras.