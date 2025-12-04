Suben a 26 los muertos en enfrentamientos entre Ejército congoleño y M23 en el este de RDC

Los choques, registrados en las jefaturas de Kaziba y Kamanyola, en el territorio de Walungu, se produjeron este martes después de que el M23 intentara avanzar en su ofensiva, explicó a EFE Joyeux Badesire, coordinador de Fuerzas Vivas, una organización de la sociedad civil de Walungu.

Badesire señaló que la situación de seguridad sigue siendo confusa en ambas jefaturas pese a la llegada de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) y de sus milicias aliadas conocidas como 'wazalendo' ("patriotas" en suajili).

Asimismo, precisó que esta mañana encontraron quince cuerpos nuevos, que se suman a los once hallados el miércoles.

"Estos son cuerpos de civiles que encontramos esta mañana, porque ayer hubo una desbandada con la entrada de las FARDC y los wazalendo. Fueron asesinados durante los combates del martes y de ayer", indicó el coordinador.

Badesire explicó a EFE que el Ejército congoleño y las wazalendo bombardearon el martes "terriblemente" y obligaron al M23 a retroceder.

Los rebeldes, según dijo, intentaban alcanzar una localidad vecina para acceder a la carretera que conduce a la ciudad de Uvira, donde la administración de Kivu del Sur está instalada provisionalmente desde que el M23 tomó en febrero Bukavu, la capital provincial.

Este nuevo estallido de violencia coincide con los preparativos para que el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y su homólogo ruandés, Paul Kagame, firmen este jueves en Washington un acuerdo de paz destinado a terminar más de tres décadas de tensiones y avanzar hacia la estabilidad en el este del país.

La crisis en el este congoleño se agravó a finales del pasado enero, cuando el M23, respaldado por Ruanda -según la ONU y varios países occidentales-, tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte, y semanas después de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.

Desde 1998 el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).