"Todo es lodo y escombros": cómo las inundaciones ahogan localidades enteras de Indonesia

Según datos de hoy de la agencia de desastres local Basarnas, todos los habitantes de la localidad, unos 310.000 habitantes, se han visto afectados por las inundaciones, que en el municipio (situado en la provincia de Aceh, en el extremo septentrional occidental de Sumatra) han matado al menos a 39 vecinos.

Intan, una profesora de Historia de 33 años de edad, cuenta a EFE que varios de sus amigos y familiares están ahora en refugios, después de que los corrimientos de tierra y el agua desbordada arrasaran vecindarios enteros en Aceh y en las provincias de Sumatra Septentrional y Occidental.

"Muchas casas fueron arrastradas por el agua y muchas sufrieron daños. El nivel del agua (en Aceh Tamiang) varía según el lugar. Tuvimos que evacuar una casa de dos pisos (e ir a lo más alto), pues la inundación llenó la primera planta", relata.

Allí estuvo junto a otras 80 personas durante cinco días, hasta que las aguas comenzaron a bajar y pudo retornar a su hogar. Mientras esperaban que pasara la tormenta, Intan vio el cadáver de un hombre.

"Solo sé que es un anciano al borde del camino. Llevaba allí varios días y solo estaba cubierto con un paño, pero no hay información sobre su familia", recuerda.

Según su descripción, los caminos "están cubiertos de lodo y escombros", mientras que numerosas viviendas siguen inhabitables por estar inundadas o llenas de sedimentos.

Ese, prosigue, es el caso de su madre, cuya casa sufrió daños en medio del desastre.

Además de su madre, su hermana y cuñado están también siendo acogidos por familiares. Sus casos no han sido computados en el registro de desplazados en el distrito, totalizado en 60 por las autoridades hasta este jueves.

Aceh Tamiang -con una superficie de 1.956,72 kilómetros cuadrados, un tamaño similar al de Tokio- quedó aislada desde la semana pasada y los accesos estaban al menos hasta el miércoles cortados por carreteras inundadas o acumulación de desechos en las vías.

El equipo del Ministerio de Obras Públicas intenta liberar los accesos a la ciudad para intensificar la distribución de ayuda, hasta ahora limitada a entregas por lanchas o con excursiones que duran horas.

Al respecto, Intan dice que a su aldea llegó algo ayuda humanitaria esta semana, por lo que ella y sus vecinos recibieron agua potable y medicinas, pero no sabe de dónde provenían esas donaciones.

De momento, asegura, no ha sido restaurado el servicio eléctrico y persisten los problemas para conectarse a internet.