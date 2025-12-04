Trump busca lucimiento global y acercamiento con México y Canadá en el sorteo del Mundial

La visita de Sheinbaum revierte enorme importancia teniendo en cuenta que es el primer viaje oficial de la jefa de Estado mexicana a EE.UU. -y también fuera del país- desde que llegó a la presidencia en octubre de 2024 y que la "pequeña reunión" que mantendrá durante su estancia en Washington con Trump será su primer cara a cara con el republicano.

Sheinbaum adelantó que mantendrá también un breve encuentro con Carney antes de que comience el sorteo, que arranca el viernes a las 12:00 hora local (17:00 GMT) en el Centro Kennedy de la capital estadounidense.

Los encuentros se producirán después de que tanto Sheinbaum y Carney hayan esperado hasta el último minuto para confirmar que estarán en el mediático sorteo del Mundial, que coorganizan EE.UU., México y Canadá entre junio y julio del año que viene, subrayando así el complejo entorno diplomático entre los tres vecinos.

El retorno de Trump al poder en enero ha supuesto mayor presión de Washington para México y Ottawa en áreas como migración, seguridad y comercio.​

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El miércoles Trump indicó que posiblemente deje expirar el T-MEC -el tratado de libre comercio con México y Canadá que el propio empresario neoyorquino impulsó en su primer mandato y que debe revisarse en 2026- y que podría buscar un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los comentarios y gestos erráticos y salidos de tono del presidente estadounidense ya marcaron la primera visita que Carney hizo en mayo a Washington, donde le tocó escuchar las sugerencias de Trump sobre anexionar a Canadá como quincuágesimo primer estado de su país.

A su vez, Carney intentará reconducir las relaciones bilaterales, menos fluidas que en el caso de México, después de que Trump suspendiera en octubre las negociaciones comerciales en represalia por la emisión en televisión de un anuncio canadiense contra los aranceles estadounidenses.

El mediático sorteo para el Mundial, que el propio Trump decidió trasladar de Las Vegas a la capital estadounidense, llega en un momento en el que sus índices de popularidad son los más bajos desde que retornó a la Casa Blanca y con él y su Gabinete, una vez más, rodeados por diferentes controversias.

El mandatario viene de encajar varias derrotas electorales de los republicanos a principio de noviembre marcada por la incapacidad de su Gobierno para reducir el incremento del coste de la vida, un asunto en el que ahora está volcado para evitar un descalabro en las elecciones de medio término.

En el último año, Trump ha invitado en numerosas ocasiones al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que incluso acudió a la Cumbre de la Paz que el estadounidense copresidió en Egipto para publicitar su alto el fuego en Gaza.

Precisamente, el propio Infantino ha anunciado que en el sorteo entregará el premio FIFA de la Paz, galardón recién creado por el máximo organismo del fútbol, con clara intención de congraciarse con Trump.

Se desconoce quién resultará agraciado con el premio, pero se especula desde hace tiempo que podría ser el propio Trump, quien ha tratado de capitalizar al máximo los distintos acuerdos de paz en los que ha mediado este año.

Recaiga en él o no la concesión de este galardón ad hoc llega en un momento en el que Trump ha ordenado un despliegue militar para forzar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a que abandone el poder y su ejército bombardea de manera sumaria lanchas que asegura que transportan droga en el Caribe y el Pacífico, acciones que analiza ahora el Congreso ante la posibilidad de que constituyan un crimen.

A su vez, Trump preside mañana un acto para promocionar un torneo de fútbol que supuestamente está pensado para atraer a aficionados de todo el mundo mientras su Ejecutivo endurece políticas contra migrantes y extranjeros en EE.UU. que plantean dudas a aquellos que planean viajar a EE.UU. para ver el Mundial.

Organizaciones civiles plantearon esta semana su preocupación por la perspectiva de que el campeonato se celebre en un país que no está respetando el debido proceso en diferentes áreas y en el que el presidente calificó esta de semana de "basura" a la gente de Somalia, país que tildó como "uno de los peores del mundo".