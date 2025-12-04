Trump, Sheinbaum y Carney se verán en Washington con un futuro incierto para el T-MEC

"Vamos a tener una pequeña reunión con el presidente Trump y otra con el primer ministro canadiense, Mark Carney", anunció Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina de este jueves.

La Oficina del Primer Ministro de Canadá también confirmó que Carney sostendrá encuentros con Trump y Sheinbaum, mientras que la Casa Blanca todavía no se ha pronunciado al respecto.

Los tres líderes de América del Norte coincidirán por primera vez en un mismo espacio, el Centro Kennedy de Washington, donde se celebrará el sorteo del Mundial 2026, del que los tres países son anfitriones.

Las reuniones, que se prevén breves, ocurrirán después de que el miércoles Trump indicara que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá, y que buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

Será el primer cara a cara entre Trump y Sheinbaum. Ambos tenían previsto verse en la cumbre del G7 en Canadá en junio pasado, pero el encuentro no se produjo debido a que el estadounidense regresó un día antes a Washington para centrarse en la crisis con Irán.

Estados Unidos mantiene en pausa los aranceles del 30 % anunciados contra México en represalia por el tráfico de fentanilo, a fin de dejar espacio a la negociación con el Gobierno de Sheinbaum, con el que mantiene una relación más fluida que con Canadá.

Por su parte, Carney intentará reconducir las relaciones bilaterales después de que Trump suspendiera en octubre las negociaciones comerciales en represalia por la emisión en televisión de un anuncio canadiense contra los aranceles estadounidenses.

Trump también incrementó del 25 % al 35 % los aranceles que afectan a las importaciones canadienses no incluidas en el T-MEC. Desde entonces, Canadá ha intentado en varias ocasiones reiniciar las negociaciones, aunque sin éxito.

Carney mantuvo un breve encuentro con Trump en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Corea del Sur, durante el cual se disculpó por la emisión del anuncio televisivo.

En 2026, Estados Unidos, México y Canadá deben revisar el T-MEC, un acuerdo negociado durante el primer mandato de Trump y que entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben decidir si lo extienden por otros 16 años, hasta 2042, o si lo revisan de forma anual hasta 2036, cuando el T-MEC finalizaría si no deciden lo contrario.

México y Canadá han manifestado su preferencia por la renovación, pero Trump abrió la puerta el miércoles a dejar expirar el tratado y buscar otro acuerdo: "Lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá", dijo Trump, quien aseguró que sus vecinos se han aprovechado de Estados Unidos.