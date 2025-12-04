Tunick homenajea a Andalucía con una imagen con 800 voluntarios desnudos en un olivar

El trabajo, efectuado en septiembre, es un proyecto para celebrar el centenario de Cervezas Alhambra, con sede en esa ciudad española, según explicó este jueves la propia compañía en un comunicado.

Los participantes iban cubiertos de una pintura verde especialmente diseñada para esta ocasión. Según las instrucciones del artista, se integraron en el entorno natural para formar parte de una imagen de gran carga visual y simbólica, presentada ahora.

Cada uno de ellos recibió una copia impresa de edición limitada de 'Retrato Alhambra 1925', la imagen final, que pretende transmitir la fusión poética entre los cuerpos desnudos, la naturaleza, el arte y la identidad andaluza, según la nota de prensa.

La sesión fotográfica fue el 20 de septiembre, y Tunick realizó diversas composiciones y encuadres en varias localizaciones del olivar para explorar texturas, luz y el diálogo entre los cuerpos y el paisaje.

"Esta es la imagen en la que sentí que la naturaleza y las personas se convirtieron en una sola -describe el artista-. El verde nos permitió borrar las fronteras entre el cuerpo humano y el paisaje de olivos, creando un retrato de Andalucía que se siente armónico y sereno, pero que al mismo tiempo ensalza el paisaje natural convirtiéndolo en una visión de ensueño".