Una ONG reclama avances en la reforma agraria ante la concentración de tierras en Paraguay

En un comunicado, la Codehupy expresó su preocupación por la "persistencia" de supuestos "obstáculos para avanzar en una reforma agraria efectiva" y en políticas públicas que fortalezcan la agricultura familiar campesina.

La organización indicó que, pese a que el Estado paraguayo ha desarrollado iniciativas vinculadas a la reforma agraria, las medidas "han beneficiado de manera desigual a la población y no han logrado revertir la histórica concentración de la tierra".

Codehupy denunció la "profunda desigualdad" en la distribución de la tierra en Paraguay al destacar que está principalmente concentrada entre una "élite latifundista" y "propietarios extranjeros", mientras que -aseguró- un 10 % de la superficie del país está distribuida entre pequeños productores.

"Esto evidencia la necesidad de contar con procedimientos claros, accesibles y eficaces para la adjudicación de tierras a comunidades rurales", añadió esta ONG, que aglutina una red de 39 colectivos.

La ONG afirmó que las organizaciones campesinas han recurrido a "mecanismos institucionales para canalizar sus demandas", pero también -dijo- que han optado por "la ocupación de tierras mal habidas, tierras fiscales o latifundios improductivos", a las que consideró "estrategias eficientes para recuperar tierras para la reforma agraria".

En Paraguay se conoce como tierras mal habidas a los terrenos que fueron apropiados irregularmente para personas que no debían beneficiarse de la reforma agraria, en especial en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

La organización se pronunció de este modo luego de que un gremio ganadero alertó que el viernes se prevé una supuesta invasión de tierras de una estancia llamada Lucipar, en el departamento de San Pedro (norte), una propiedad administrada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

En ese sentido, la Codehupy consideró que este caso "representa una oportunidad clave" para que el Estado dé "pasos concretos hacia una política agraria más justa", al señalar que "comunidades campesinas sin tierra" han solicitado que los terrenos de Lucipar se pueden destinar para "la producción de alimentos y al desarrollo sostenible en el territorio".

La estancia Lucipar, que tiene alrededor de 11.000 hectáreas, fue incautada por el Estado paraguayo en 2019 en el marco de una investigación por lavado de dinero al presunto narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias 'Cabeza Branca', quien cumple una condena en Brasil.