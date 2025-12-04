Zelenski espera avanzar en el camino de Ucrania a la UE durante la Presidencia chipriota

"Contamos con que en los próximos meses haya más progresos en el camino de Ucrania hacia la UE. La Presidencia chipriota puede ser histórica por la apertura de los grupos de capítulos para Ucrania y por otras decisiones necesarias", dijo Zelenski en una rueda de prensa celebrada en Kiev con su homólogo de Chipre, Nikos Jristodoulides, que visitó hoy Ucrania por primera vez durante la guerra.

El presidente ucraniano dijo contar también con el apoyo de Chipre para que la UE se decida a utilizar los activos rusos congelados como medida punitiva por la invasión para armar a Ucrania y reconstruirla después de la guerra.

Zelenski informó a su homólogo chipriota de la situación en el frente y de la marcha de los contactos que EE.UU. mantiene por separado con rusos y ucranianos para poner fin a la guerra, y destacó la importancia que tiene el papel de Europa en el presente contexto internacional.

El líder de Kiev dijo que espera que la UE continúe aprobando más paquetes de sanciones contra Rusia durante la Presidencia chipriota, que empezará en enero y durará seis meses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Jristodoulides afirmó por su parte que cualquier acuerdo de paz para poner fin a la guerra debe basarse en la Carta de la ONU y respetar la soberanía ucraniana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente de Chipre apostó por la continuación de las sanciones europeas a Rusia y destacó la necesidad de seguir apoyando a Ucrania.