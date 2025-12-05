Acusado de sabotaje a sedes de partidos cree que comicios de 2020 en EEUU fueron un fraude

Durante un interrogatorio con el FBI, Brian Cole, detenido en la víspera tras más de cinco años de investigación, aseguró que las presidenciales de 2020 fueron "fraudulentas", lo que podría haber motivado el intento de atentado.
Según informaron fuentes familiarizadas a CNN, Cole hizo múltiples declaraciones y pasó varias horas con los investigadores.
El subdirector del FBI, Dan Bongino, declaró este jueves a Fox News que el FBI entrevistó extensamente al sospechoso, pero no dio más detalles.
Cole está acusado por el hallazgo de bombas caseras frente a las sedes del Partido Republicano y Demócrata. Nadie resultó herido por las bombas, que fueron desactivadas por las autoridades, pero el FBI aseguró que ambas podrían haber sido letales.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La entonces vicepresidenta electa, Kamala Harris, estaba dentro de la sede demócrata cuando se encontró el artefacto explosivo y fue evacuada.
Al día siguiente, el 6 de enero de 2021, una turba de seguidores de Donald Trump atacó la sede del Congreso para intentar impedir la ratificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden.
Cinco personas perdieron la vida y al rededor de un centenar más sufrió heridas en los disturbios en el Capitolio. Alrededor de 1.500 personas fueron acusadas o condenadas por su participación en el asalto, pero Trump las indultó en enero pasado tras volver al poder.