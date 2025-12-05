Al menos 42 campesinos detenidos en una protesta por el acceso a la tierra en Paraguay

El subcomandante de la Policía, César Silguero, dijo en la radio Monumental que entre los campesinos hubo "personas con heridas leves, pero de ninguna gravedad", sin precisar la cantidad, y que un policía fue herido con un arma de fuego en el muslo.

"Se procedió a la aprehensión de 42 personas hasta este momento, también tenemos a menores", añadió Silguero, quien afirmó que los campesinos "intentaron invadir" una propiedad.

Silguero aseguró que "la policía tuvo que reaccionar" luego de que campesinos a bordo de camiones "irrumpieron" en una estancia rural que permite la entrada a una finca conocida como Lusipar, una propiedad que fue incautada como parte de un proceso judicial contra un narcotraficante brasileño y que se encuentra administrada por el Estado paraguayo.

Los campesinos, agrupados en la organización Comisión Sin Tierra del Norte, se concentraron esta mañana en una plaza de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray (norte) y se movilizaron en varios vehículos hacia Lusipar, que está custodiada desde el jueves por al menos 700 agentes, según informó la Policía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su demanda al Gobierno es el acceso a las 11.000 hectáreas de esta estancia "en calidad de donación", dijo a periodistas uno de sus dirigentes, Elvio Benítez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, el líder campesino Elio González defendió que tienen "un reclamo justo" para tener "un pedazo de tierra".

La estancia Lusipar es una "propiedad privada" que fue incautada en 2019 en el marco de una investigación por lavado de dinero contra el presunto narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias 'Cabeza Branca', quien cumple una condena en Brasil, dijo la titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Teresa Rojas, en la radio ABC Cardinal.

Rojas aseguró que la estancia es administrada por la Senabico "por una orden judicial" mientras se lleva a cabo el juicio del caso y que actualmente se encuentra alquilada.

"Nosotros no podemos donar hoy algo que no nos pertenece. Esa estancia, hasta que termine el juicio y se confirme un comiso, eventualmente le pertenece a una empresa privada", afirmó la funcionaria al referirse a la demanda de los campesinos.

Según la Federación Nacional Campesina (FNC), unos 300.000 campesinos paraguayos no tienen acceso a tierra.

El último Censo Agropecuario del 2022 muestra que el 77 % de las tierras (23,4 millones de hectáreas) están concentradas en las fincas mayores a 1.000 hectáreas, que representan el 1,6 % de terrenos del país.

Al contrario, el 4,2 % de las tierras (1,2 millones de hectáreas) se reparte entre el 82 % de terrenos, que corresponden a parcelas de pequeños productores de hasta 20 hectáreas.