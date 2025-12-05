Alemania dice que no necesita consejos tras el documento de EEUU sobre el rumbo de Europa

En una rueda de prensa en Berlín con su homóloga islandesa, Wadephul dijo que se disponía a evaluar de forma intensiva con sus expertos el nuevo informe de la estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. y recalcó que ese país es el aliado más importante de Alemania en el marco de la OTAN.

Tras indicar que esta alianza tiene un carácter eminentemente defensivo, subrayó que también es una alianza de valores, por lo que se pueden discutir otras cuestiones más allá de temas de defensa o seguridad.

"Pero creo que las cuestiones de la libertad de opinión y expresión, o de cómo están organizadas nuestras sociedades liberales aquí, o al menos en Alemania, no forma parte de ello", remachó y agregó: "Tampoco creemos que nadie nos deba dar consejos sobre ello, sino que es algo que se organiza a través de nuestro orden constitucional".

El ministro enfatizó que más allá de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para este orden también son esenciales los medios libres, a los que en Alemania se da "un gran valor".

"Estamos contentos y agradecidos porque en Alemania hasta ahora hayamos podido debatir hasta ahora todas estas cuestiones internamente y también en el futuro nos vemos capaces de hablarlo y discutirlo solos, y no necesitamos consejos externos sobre el tema", subrayó Wadephul.

El informe de Estados Unidos, descrito por Trump como una "hoja de ruta para garantizar la supremacía estadounidense", critica duramente a Europa, cuyos problemas económicos se ven eclipsados "por la perspectiva real y más cruda de un borrado de la civilización".

Según la estrategia de política exterior, que repite discursos de movimientos de extrema derecha europeos, entre los principales problemas se incluyen "actividades de la Unión Europea y otras organismos que socavan la libertad política y la soberanía; las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos; la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política; el desplome de las tasas de natalidad y la pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí mismos".

"Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su confianza en sí misma como civilización y que abandone su fallido enfoque en la asfixia regulatoria", añade el documento norteamericano, que asegura que el objetivo de Estados Unidos "debería ser ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual".