Analistas disminuyen a 0,4 % la estimación de crecimiento del PIB de México en 2025

De acuerdo con el reporte difundido este viernes, ahora entre 32 grupos de análisis de diferentes bancos, casas de bolsas y otros ‘traders’ y ‘brokers’, el mayor pronóstico de crecimiento del PIB mexicano al finalizar 2025 es de 0,6 %, previsto por Bank of America.

Mientras que Scotiabank y Valmex estimaron una subida de apenas 0,1 %, lejos del rango estimado por el Gobierno mexicano de 1,5 % y 2,3 %.

Para 2026, los analistas privados disminuyeron su perspectiva del PIB mexicano de 1,4 % a 1,3 % hace una quincena.

El informe también detalló que los participantes en la encuesta mantienen su expectativa de recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) en su próxima reunión de diciembre.

La mediana de estimaciones para la tasa de interés al cierre de 2025 se mantiene en 7 %.

En tanto, la encuesta de Citi elevó las expectativas para la inflación general para 2025 hasta una perspectiva de 3,79 %.

Para la inflación subyacente, que excluye productos de alta volatilidad como los energéticos, los analistas mantuvieron la estimación de 4,23 %, por encima de la tasa objetivo de 3 % del Banxico.

“La mediana de la expectativa para la tasa de inflación anual promedio en 2027–2031 se mantuvo sin cambios en comparación con la encuesta anterior en 3,7 %”, añade el documento.

Por su parte, el consenso de la encuesta esperó que la paridad del peso mexicano frente al dólar estadounidense se posicione en 18,51 unidades al finalizar 2025.

Para el próximo año, el consenso auguró que el tipo de cambio se ubique en 19,2 pesos por dólar, menor a los 19,31 previstos en su edición pasada.

“Las expectativas para el cierre de 2026 ahora (el tipo de cambio) se ubica en 19,2 desde 19,31 en la encuesta anterior”, concluye el reporte.