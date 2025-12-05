Bélgica competirá en Eurovisión 2026 pese a la participación de Israel

"El Festival de la Canción de Eurovisión es uno de esos espacios únicos donde convergen la diversidad, la inclusión y la libertad artística. Participar en Eurovisión en 2026 no puede hacerse sin mirar el mundo tal como es y sin recordar que el deber de informar debe ejercerse con total independencia", dijo Philippot en un comunicado recogido por la cadena.

Pese a que Bélgica es uno de los países europeos más solidarios con la causa palestina y de los que más ha abogado por que la Unión Europea sancione a Israel por las violaciones de derechos humanos en Gaza, la cadena organizadora, en este caso RTBF, no había condicionado la participación del país a que se excluyera a Israel como sí habían hecho España y otros.

Según el director ejecutivo de RTBF, la participación de Bélgica "va acompañada de una postura clara para denunciar los obstáculos a la libertad de información, exigir la protección de todos los ciudadanos y periodistas y garantizar su presencia segura sobre el terreno", sin referirse específicamente a Israel o Palestina en el comunicado.

"La cultura nunca es un entretenimiento desvinculado de la realidad. El servicio público tiene el deber de ser fiel a la humanidad, la independencia editorial y la libertad", añadió.

Según justifica la cadena pública francófona, su cobertura del evento durante el concurso "ayudará a recordar a la gente los desafíos y las tragedias que padecen estas poblaciones".

La radiotelevisión pública flamenca, VRT, que se turna anualmente con la RTBF para organizar el festival, había lamentado en un comunicado este jueves que la UER "no esté haciendo más por restaurar el carácter unificador del festival", y asegurado que seguirán "abogando por un compromiso más claro con la paz, los derechos humanos y la compasión dentro de la UER".

No obstante, VRT acatará la decisión de la UER y emitirá el festival pese a las críticas internas del sindicato socialista.

Antes de conocerse que Bélgica se mantenía en el concurso, la participación de Israel en el festival suscitó numerosas críticas políticas en el país entre partidos conservadores, socialistas, ecologistas y de izquierda, pero no ha habido aún reacción del Gobierno de coalición que lideran los nacionalistas flamencos.

En septiembre, la ministra de Cultura de Bélgica, Elisabeth Degryse, había considerado que boicotear la próxima edición del festival de Eurovisión por parte de la radiotelevisión pública belga RTBF sería un "gesto fuerte y coherente" con la exclusión de Rusia del certamen tras la invasión de Ucrania.