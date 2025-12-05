Bublé dice que el papa tiene "un gran gusto" musical y que cantará lo que le ha pedido

"Una, seguro, fue 'Ave María', y para ser totalmente honesto, canté esa canción una sola vez, en un estudio de grabación, con todas las cuerdas y la orquesta, y nunca la volví a cantar. Y cuando él la pidió, estaba muy nervioso", confesó el intérprete con motivo de la sexta edición del concierto anual con los Pobres en el aula Pablo VI del Vaticano.

En un momento dado, durante la conferencia de prensa, el canadiense comenzó a cantarla y mostró sus dotes vocalistas, para bromear después: "Me sorprendí porque estaba esperando que todos ustedes cantaran conmigo".

Además del "Ave María", el pontífice le propuso muchas canciones en la lista: "Para ser totalmente honesto, todas las que él pidió, las voy a hacer". "Así que, si miran el repertorio, muchas son peticiones que hizo el Santo Padre, y creo que tiene un gran gusto", recalcó.

El vocalista, que se reunió con el pontífice esta mañana, confesó que era "uno de los momentos más importantes" de su vida, y que se siente "abrumado por haber sido elegido entre tantos".

"Me eligieron a mí, y yo puedo venir y difundir la palabra", dijo, al añadir que el concierto de mañana es "para personas que pueden estar sufriendo".

El cantante también habló de sus orígenes católicos, por ejemplo, que su madre ejerció como su profesora de catecismo: "Yo solía estar gruñón, porque terminaba la escuela y después de clase ella me decía: 'Ahora, catecismo'".

"Así que, para este chico de Burnaby (sur de Canadá), que creció católico, poder estar aquí sentado ahora es casi imposible de expresar: cómo se siente, lo que significa", sostuvo.

El pontífice estadounidense y peruano ha decidido participar en este evento organizado durante el pontificado de Francisco, pero al que nunca asistió, y aseguró que "la música es una forma de amor".

Del aforo aproximado de 8.000 localidades para el Concierto con los Pobres, 3.000 estarán reservadas para las personas más desfavorecidas: personas sin hogar, migrantes, presos con permisos especiales y personas en situación de vulnerabilidad social. Se les reservan filas como "invitados de honor" del evento y al final se les ofrecerá una cena.

En el concierto actuarán además de Bubble, el director Marco Frisina junto con el Coro de la Diócesis de Roma, la Orquesta y la Fundación Nova Opera.