Croacia confirma su participación en el Festival de Eurovisión 2026

“Ya antes comunicamos que apoyamos soluciones basadas en la postura de la mayoría de los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER)”, indicó el departamento de Comunicaciones de HRT al diario croata Jutarnji list, aludiendo a las votaciones celebradas este jueves en la asamblea general de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en Ginebra, que concluyeron con la permanencia de Israel en el certamen.

El jurado de HRT, compuesto por destacados músicos y expertos en medios, ha seleccionado a 24 finalistas entre un número récord de presentaciones, en un proceso que culminará con la elección del artista que representará a Croacia en la próxima edición de Eurovisión, que tendrá lugar en mayo en Viena, informó la emisora.

Respecto a la decisión de algunas cadenas de boicotearla debido a la participación de Israel, HRT comentó que “cada televisión miembro de la UER tiene el derecho legítimo de decidir de forma independiente si participa o no en el Festival de la Canción de Eurovisión y bajo qué condiciones”.

Tras aceptar la asamblea general de la UER, integrada por 68 cadenas públicas de radio y televisión de 56 naciones, una serie de reformas que implicaban la permanencia de Israel en el certamen, España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia anunciaron su retirada del certamen, tal y como habían advertido que harían si Israel participaba, mientras que otros países dijeron que evaluarán la situación antes de tomar una decisión al respecto.

