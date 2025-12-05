EEUU arresta a tres personas y decomisa 1,7 toneladas de cocaína frente a Miami Beach

La droga fue encontrada el martes pasado en un presunto carguero a unas dos millas al este de Government Cut, el canal que conecta la Bahía Vizcaíno con el océano Atlántico, informó este viernes la Guardia Costera.

La operación fue liderada por esa agencia, con apoyo de la Oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP AMO) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Los agentes realizaron la interdicción inicial y utilizaron unidades marítimas especializadas y herramientas de búsqueda avanzadas.

"Esta fue la mayor incautación de cocaína realizada por una estación de botes pequeños de la Guardia Costera desde 1995", afirmó el teniente Matthew Ross, comandante de la estación Miami Beach.

Una vez que la embarcación llegó al muelle, la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) del Puerto de Miami alertó sobre múltiples escondites dentro de la nave.

Una inspección permitió descubrir más de 1.000 paquetes de cocaína.