EEUU reduce a 18 meses vigencia de permisos laborales para cientos de miles de migrantes

Miami (EE.UU), 5 dic (EFE). El Gobierno de Trump redujo de cinco años a 18 meses la vigencia de los permisos de trabajo para cientos de miles de inmigrantes en Estados Unidos, incluyendo a quienes han solicitado asilo u otros programas humanitarios como DACA para jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños.