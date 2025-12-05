El aeropuerto de Edimburgo reanuda los vuelos tras suspenderlos por problema informático

El aeropuerto, el de mayor tráfico en Escocia y el sexto del Reino Unido, señaló en su cuenta de la red social X que agradecen a los pasajeros por la paciencia y la comprensión.

La terminal aérea había avisado esta mañana a los pasajeros de que se pusieran en contacto con sus respectivas aerolíneas para obtener información sobre el estado de sus vuelos.

Por este aeropuerto, en el que operan cuarenta aerolíneas, más de 15,7 millones de personas pasaron por su terminal el año pasado.

Se estima que 27 aviones que debían despegar hoy y 11 que tenían previsto aterrizar se vieron afectados por el problema informático, que, según fuentes, no parece relacionado con la caída a nivel global de la compañía estadounidense de servicios en la nube Cloudflare.

Un vuelo de la aerolínea Delta Airlines procedente de Nueva York fue desviado al aeropuerto irlandés de Dublín, según datos de la página en tiempo real que rastrea los vuelos Flightradar24.

El problema, según los medios, no estaba relacionado con NATS, el principal proveedor de control aéreo del Reino Unido. El control en Edimburgo lo proporciona ANSL, una empresa que facilita este tipo de servicios de control del tráfico aéreo.