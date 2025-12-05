El chocolate con leche, una de las grandes invenciones de Suiza, cumple 150 años

Creado por el industrial suizo Daniel Peter, quien empezó sus experimentos en octubre de 1875 en su fábrica de Vevey y tardó más de una década en refinarlo, el chocolate con leche pronto se convirtió en la segunda mayor exportación alimentaria del país alpino, sólo por detrás del queso.

Comercializado primero como "Gala Peter" ("gala" es "leche" en griego), no tardó en asombrar y ganar premios en las exposiciones universales que aumentaron su prestigio y popularidad a finales del siglo XIX y principios del XX, una época en la que la alimentación también vivió su particular revolución industrial.

Con motivo del aniversario, el gigante alimentario Nestlé, que acabó adquiriendo los negocios de Peter y otros chocolateros del país en las primeras décadas del siglo XX, ha abierto sus archivos históricos a EFE para mostrar cómo se creó uno de los dulces más populares del mundo.

El cacao, su principal materia prima, llegó a Occidente desde América cuando los conquistadores advirtieron su uso entre aztecas, mayas y otros pueblos mesoamericanos, y fue en la corte española donde comenzó a mezclarse con azúcar, un producto venido de Asia que los pueblos precolombinos no conocían.

Antes de Peter, el chocolate era sobre todo una bebida, en la que el cacao era a menudo mezclado con agua y especias, pero el industrial comenzó a experimentar su mezcla con leche para intentar innovaciones que le dieran ventaja en una Suiza donde existían ya varias marcas de la competencia.

El archivo de Nestlé, situado en el centro de investigación donde la firma sigue buscando nuevas innovaciones alimentarias, guarda la libreta en la que el inventor apuntaba desde 1875 los resultados de sus primeras mezclas.

Al principio utilizó leche condensada, otro gran invento del sector de la alimentación en aquella época, pero en este caso estadounidense.

Al lado de su fábrica estaba la de Henry Nestlé, fundador de la que hoy es la mayor firma de alimentación del mundo y cuyo primer producto estrella fue la harina lacteada (mezcla de leche y cereales), lo que según la historiadora y archivista de la multinacional, Lisane Lavanchy, pudo servirle de inspiración a Peter para probar nuevas combinaciones lácteas.

La primera dificultad que se encontró en sus experimentos fue el reto de mezclar el cacao, una sustancia grasa, con un líquido como la leche, explica la experta.

"Desde 1830 se sabía desgrasar el cacao, lo que permitió su producción en tabletas, pero añadir líquido planteaba el problema de mantener su consistencia, así que buena parte de las investigaciones de Peter consistieron en eliminar la mayor cantidad posible de agua de la leche, para que la mezcla se estabilizara", relata.

La invención del chocolate con leche, comenta Lavanchy, ayudó a democratizar los productos a base de cacao, ya que no sólo aportó un sabor pronto muy aceptado entre los consumidores, sino que abarató costes, dado que las tabletas contenían menos cacao, un ingrediente más caro que la leche o el azúcar.

"El consumo de chocolate aumentó rápidamente, y la competencia vio enseguida el potencial de esta industria", explica la historiadora, señalando que en una época donde los derechos de patente aún no eran tan protegidos Peter fue rápidamente copiado por célebres fabricantes suizos como los Cailler, con quienes se aliaría en lo económico y en lo personal (se casó con la hija del fundador).

Cailler, fundada en 1819, es la marca de chocolate más antigua del mundo aún en el mercado, y su popular fábrica-museo en los Alpes suizos, visitada cada año por 1,2 millones de turistas en el bucólico pueblo de Broc, rinde homenaje en 2025 al inventor del chocolate con leche con una pequeña exposición en la entrada.

"Este aniversario para nosotros es un hito muy importante y queríamos realmente rendir homenaje a Peter", contó a EFE la directora de la institución, Fleur Helmig.

También destacó la importancia del producto para la identidad helvética: "Casi toda la imagen de Suiza está ligada al chocolate: su asociación con las montañas, los Alpes, las vacas, todo ello queda en el imaginario de la gente".