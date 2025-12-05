El euro cae pese a los buenos datos de crecimiento de la eurozona

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1651 dólares, frente a los 1,1674 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1645 dólares.

La economía de la zona del euro creció en el tercer trimestre un 0,3 %, en comparación con el segundo trimestre (crecimiento del 0,1 %) y un 1,4 % interanual, por lo que se produce una revisión al alza respecto al segundo cálculo de la oficina de estadística Eurostat (0,2 %) en la cifra respecto al mes anterior .

El crecimiento del empleo subió en la zona del euro en el tercer trimestre hasta el 0,2 % (0,1 % en el segundo trimestre).

El euro se beneficia porque los inversores prevén que se reduzca el diferencial de los tipos de interés entre la eurozona y EEUU pues la Reserva Federal (Fed) probablemente los va a bajar, mientras que el BCE los va a mantener.

Por ello algunos analistas prevén que el euro se apreciará aún más frente al dólar los próximos meses, aunque los riesgos políticos en la zona del euro, sobre todo en Francia, frenan la apreciación.

Los precios de consumo subieron en EEUU en septiembre un 0,3 % respecto al mes anterior y un 2,8 % interanual (2,7 % en agosto).

La inflación la subyacente, sin los alimentos y la energía, bajó en Estados Unidos en septiembre hasta el 2,8 % (2,9 % en agosto).

Estos datos, que se han publicado con retraso debido al cierre parcial de la Administración estadounidense, probablemente dejan el camino libre para que la Fed baje el precio del dinero.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1642 y 1,1671 dólares.