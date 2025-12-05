El gobierno belga autoriza privatizar un 20 % del banco Belfius, propiedad del Estado

La privatización de un quinto del banco, prevista para otoño de 2026, puede generar unos 2.000 millones de euros para las arcas públicas belgas, informan los medios locales.

El consejero delegado de la entidad, Marc Raisière, ya había anunciado en agosto que el ministro de Finanzas, Jan Jambon, les había pedido preparase para abrir su capital, algo que la propia entidad ya había demandado.

El titular de Finanzas confirmó hoy que "Belfius puede dar el próximo paso en la preparación de la venta de hasta el 20 % de sus acciones", según la televisión pública VRT.

Belfius nació a raíz de la nacionalización de la entidad Dexia por parte del Estado belga, que la compró en 2011 por 4.000 millones de euros para evitar su quiebra y proteger a los clientes.

Las autoridades dividieron entonces el banco en dos entidades: una con los activos tóxicos, que mantuvo el nombre de Dexia, y otra con los activos sanos, Belfius, que echó a rodar en 2012 y sigue siendo propiedad del Estado belga al 100 %.

Desde entonces, esta ha reportado a las arcas belgas 3.000 millones de euros en dividendos, pero el nuevo Gobierno de coalición, que afronta importantes necesidades para financiar, por ejemplo, un refuerzo de la defensa, ha optado por una privatización parcial que le reportaría de golpe unos 2.000 millones de euros pero reduciría los ingresos por dividendos a futuro.