El Gobierno cubano prevé que la grave crisis energética mejore sólo "ligeramente" en 2026

En una entrevista difundida este viernes por el diario oficial Granma, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, aseguró que 2026 va a ser aún "difícil", principalmente por la falta de divisas para comprar combustible.

Este año, agregó, fue "muy difícil" y "muy tenso", caracterizado por "la mayor ausencia de combustible" que ha sufrido el país y con apagones de hasta "24 horas diarias" en algunas regiones.

De cara al nuevo año, O Levy consideró que "va a haber una disminución" de los apagones, pero estimó que "es un camino largo" el que tiene ante sí el país.

"Será un año difícil, ligeramente mejor. Con otras condiciones porque estamos mejor preparados. Vamos a tener más generación, pero no vamos a eliminar los apagones", pronosticó.

Admitió que el principal problema actualmente y, también el primer desafío del próximo ejercicio, es la falta de combustible para los motores de diésel y fueloil distribuidos por todo el país. "La causa fundamental es financiera", indicó.

A este respecto, refirió que se prevé 2026 un aumento de los carburantes necesarios, pero "no un crecimiento de volúmenes importante como se necesita".

"Va a haber una disminución (de los cortes eléctricos), pero seguiremos con afectaciones por combustible de manera importante", agregó.

El país ha registrado esta semana niveles récord de apagones. Para este viernes está previsto que el mayor corte del día deje a oscuras de forma simultánea al 61 % de la isla.

El ministro explicó que esta situación se debe a "un déficit de combustible muy importante" que hace que "prácticamente" todos los motores de generación con diésel y fueloil, unos 1.000 megavatios (MW) instalados, estén "fuera" (de servicio).

"Sostener un SEN interconectado, que llega a casi el 100 % de la población, representa un desafío inmenso: son muchos transformadores, miles de kilómetros de cables, aisladores, subestaciones, sistemas de interconexión y automatización, y mucho personal técnico que hay que mantener", subrayó.

El ministro indicó que la mayor capacidad de producción energética se va a deber a la incorporación de cuatro unidades de generación termoeléctrica que han recibido "mantenimientos capitales" este año. Dos están ya en funcionamiento y las otras dos deberían sincronizar con el sistema en breve.

Además, indicó que se va a concluir este año con 1.000 megavatios de capacidad instalada en parques solares.

Esta cantidad coincide con el plan gubernamental para levantar este año medio centenar de parques solares con apoyo chino, aunque hasta ahora -a menos de un mes para fin de año- la estatal Unión Eléctrica (UNE) sólo ha informado de la puesta en marcha de 33.

De la O Levy precisó que el sistema entre generación termoeléctrica, distribuida (motores de diesel y fueloil), solar fotovoltaica y gas, tiene más de 3.200 megavatios (MW) "disponibles técnicamente", una cantidad similar a la demanda en esta época del año.