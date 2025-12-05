El indice de precios de la FAO baja en noviembre por tercer mes consecutivo

De esta manera, el índice de la FAO, que calcula las variaciones mensuales de los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios comercializados a nivel mundial, promedió 125,1 puntos en noviembre, un 1,2 % menos que su nivel revisado de octubre.

El índice ha disminuido por tres meses consecutivos, situándose un 2,1 % por debajo de su nivel de noviembre de 2024 y un 21,9 % por debajo de su máximo de marzo de 2022.

En su informe se explica que a pesar de la bajada generalizada, el índice de precios de los cereales de la FAO aumentó un 1,3 % durante el mes, "debido a las continuas hostilidades en la región del Mar Negro y las expectativas de una reducción de las plantaciones para la cosecha de 2026 en la Federación de Rusia".

"Los precios internacionales del maíz también subieron, impulsados ​​por la firme demanda de suministros brasileños, mientras que el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz disminuyó debido a la moderada demanda de importaciones de variedades de arroz índica y aromático", señaló en informe.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El precio de los aceites vegetales de la FAO cayó un 2,6 % con respecto a octubre, ya que las disminuciones en las cotizaciones de los aceites de palma, colza y girasol compensaron con creces un modesto aumento en los precios del aceite de soja, impulsado por la fuerte demanda del sector del biodiésel, especialmente en Brasil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras que el índice de precios de la carne bajó un 0,8 % con respecto a su nivel de octubre. Los precios mundiales de la carne de ave disminuyeron debido a la abundancia de suministros exportables y la intensificación de la competencia mundial, lo que refleja en parte los esfuerzos de Brasil por recuperar participación de mercado tras el levantamiento de las prohibiciones comerciales relacionadas con la influenza aviar.

Mientras que los precios de la carne de cerdo también disminuyeron, debido principalmente a la abundante oferta en la Unión Europea y a la moderada demanda de China tras la introducción de aranceles de importación. Las cotizaciones internacionales de la carne de bovino se mantuvieron prácticamente estables, mientras que los precios de la carne de ovino aumentaron.

El índice de precios de los productos lácteos bajó un 3,1 % en noviembre, debido a la disminución de las cotizaciones de la mantequilla y la leche entera en polvo.

Y los precios del azúcar de la FAO disminuyeron un 5,9 % con respecto a octubre, impulsados por las expectativas de una abundante oferta mundial en la temporada actual y las sólidas tendencias de producción en Brasil, India y Tailandia.

La FAO también publicó pronósticos actualizados para los mercados mundiales de cereales en 2025. Gracias a cosechas de trigo mayores a las esperadas, especialmente en Argentina, se espera que la producción mundial de cereales supere los tres mil millones de toneladas por primera vez en la historia, aumentando un 4,9 por ciento hasta los 3 billones de toneladas.