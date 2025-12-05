El papa asistirá al concierto de Bubble para los pobres: "La música es una forma de amor"

El pontífice estadounidense ha decidido participar en este evento organizado durante el pontificado de Francisco, pero al que nunca asistió.

"La alegre intuición del Papa Francisco se está convirtiendo en una hermosa tradición, parte de la preparación para la Santa Navidad, en la que celebramos al Señor Jesucristo, quien se hace cercano y pobre por nosotros", dijo León XIV a los participantes de este concierto.

Del aforo aproximado de 8.000 localidades, 3.000 estarán reservadas para las personas más desfavorecidas: personas sin hogar, migrantes, presos con permisos especiales y personas en situación de vulnerabilidad social. Se les reservan filas como "invitados de honor" del evento y al final se les ofrecerá una cena.

Explicó que este tipo de eventos "nos recuerda que la dignidad de los hombres y las mujeres no se mide por lo que poseen: no somos nuestros bienes ni nuestras cosas, sino hijos amados de Dios; y este mismo amor debe ser la medida de nuestras acciones hacia el prójimo. Por eso, en nuestro Concierto, los hermanos y hermanas más frágiles ocupan el primer lugar".

El Concierto con los Pobres, agregó, "no es solo una actuación de artistas talentosos ni un simple evento musical, por muy bello que sea, ni siquiera un momento de solidaridad para tranquilizar nuestras conciencias ante las injusticias de la sociedad" sino que es un evento en el que "recordáramos las palabras del Señor: 'Todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis'".

Y bromeó al pedirles: "¡por favor, canten bien mañana!". "Canten y toquen con arte y, sobre todo, con el corazón, porque la música puede representar verdaderamente una forma de amor".

En el concierto actuarán además de Bubble, el director Marco Frisina junto con el Coro de la Diócesis de Roma, la Orquesta y la Fundación Nova Opera.