El PIB de la eurozona creció un 0,3 % en el tercer trimestre y el de la UE avanzó un 0,4 %

De esta forma, Eurostat revisó al alza los datos publicados el pasado 14 de noviembre, cuando indicó que la economía del área del euro había crecido un 0,2 % y la de los Veintisiete, un 0,3 % en el tercer trimestre.

La oficina de estadística comunitaria recordó hoy que en el segundo trimestre de este 2025 el PIB había avanzado un 0,1 % en los países del euro y un 0,3 % en toda la UE.

Frente al tercer trimestre del año pasado, el producto interior bruto creció un 1,4 % en la eurozona y un 1,6 % en el club comunitario entre julio y septiembre de 2025.

La economía de Dinamarca (2,3 %) registró el mayor incremento del PIB entre julio y septiembre de este año frente al segundo trimestre, seguida de Luxemburgo y Suecia (1,1 %), mientras que se anotaron descensos en Irlanda y Finlandia (0,3 % menos en ambos), así como en Rumanía (0,2 % menos).

Entre las principales economías de la UE, España fue la que experimentó un mayor crecimiento del PIB en el tercer trimestre de 2025 frente al segundo, con una subida del 0,6 %.

A continuación se situaron Francia (0,5 % más) e Italia (0,1 %), mientras que la economía de Alemania permaneció estancada y su PIB ni avanzó ni retrocedió.

Si se miran los componentes del PIB, el gasto en el consumo final de los hogares creció un 0,2 % tanto en la eurozona como en la UE, en tanto que el gasto en el consumo final de las administraciones públicas aumentó un 0,7 % en el club de la moneda única y en los Veintisiete.

La formación bruta de capital fijo avanzó un 0,9 % en el área del euro y un 1,1 % en el club comunitario, mientras que las exportaciones crecieron un 0,7 % en la eurozona y un 0,9 % en la Unión Europea. Las importaciones aumentaron un 1,3 % en la eurozona y la UE.

Por otro lado, el empleo en España aumentó un 0,7 % en el tercer trimestre de 2025 frente al segundo, lo que constituyó el tercer mayor incremento tras el de Croacia (1,6 %) y Portugal (0,9 %).

En contraste, las principales caídas tuvieron lugar en Rumanía (1,2 % menos), así como en Austria y Finlandia (0,3 % menos).

En la eurozona, el número de personas empleadas avanzó un 0,2 % en el tercer trimestre del año frente al segundo, mientras que en toda la Unión Europea el incremento fue del 0,1 %.

Si se realiza la comparación interanual, el empleo aumentó un 0,6 % en la eurozona y un 0,5 % en la UE entre julio y septiembre de 2025.