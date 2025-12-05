Mundo
El rey Felipe VI recibirá el miércoles al presidente palestino Mahmoud Abbas

Madrid, 5 dic (EFE).- El rey español, Felipe VI, recibirá el miércoles al presidente palestino, Mahmoud Abbas, en el Palacio de la Zarzuela (la residencia oficial de la familia real), en su segunda visita a España desde que el Gobierno de este país reconoció oficialmente el Estado de Palestina, el 28 de mayo de 2024.

Poco después de este reconocimiento, el 19 de septiembre de ese mismo año, Abbas viajó a España y mantuvo una reunión con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

La última vez que Abbas mantuvo un encuentro con Felipe VI fue en noviembre de 2017, cuando Abbas visitó el país y se reunió también con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

España reconoció oficialmente el Estado de Palestina junto a Irlanda, Noruega y unos días después Eslovenia, un territorio que incluye Cisjordania y Gaza y con Jerusalén Este como capital.