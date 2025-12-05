El Santander pagará 22,5 millones de euros para evitar un proceso en Francia por blanqueo

La Fiscalía de París indicó este viernes en un comunicado que la Convención Judicial de Interés Público, que se concluyó el pasado martes con el Santander, implica la extinción del procedimiento contra la entidad financiera española y que no supone un reconocimiento de culpabilidad.

Fue en febrero de 2011 cuando se abrió una investigación judicial tras la presentación de una denuncia por el propio Santander que declaraba una serie de hechos supuestamente delictivos que se habían producido en una de sus sucursales en la capital francesa.

Según la Fiscalía, la brigada financiera de la Policía que se encargó del caso pudo establecer la existencia de "un sistema ilícito de compensación" que funcionaba mediante el ingreso de cheques a nombre de personas morales en las cuentas personales de ciertos clientes del banco.

Además, se ofrecía dinero en efectivo a clientes al margen de cualquier circuito bancario.

El monto total de los flujos en las cuentas bancarias objeto del litigio se cifró en unos 49 millones de euros durante el periodo indicado de 2003 a 2010.

Los investigadores identificaron 22.000 operaciones potencialmente delictivas para 74 clientes del Santander, en su mayor parte franceses, que no habían declarado sus cuentas al fisco francés.

Se trataba, entre otras cosas, de que los beneficiarios de este circuito pudieran transferir ingresos profesionales hacia España para disminuir los impuestos.

La investigación judicial que se abrió se refería a un presunto caso de blanqueo agravado de diversos delitos y en particular fraude fiscal, apropiación indebida, bancarrota y estafa en banda organizada, prospección bancaria o financiera ilícita y ejercicio ilegal de la actividad de banquero.

También por complicidad y receptación de todos esos delitos.