El sindicato de pilotos se suma a la huelga general de Portugal el próximo 11 de diciembre

En un comunicado, el sindicato precisó que se votó en asamblea y el 76,5 % lo hizo a favor de adherirse al paro, frente al 23 % que lo hizo en contra y el 0,5 % de votos en blanco.

"Esta decisión histórica refleja la gravedad del momento. Los pilotos se niegan a asistir pasivamente al desmantelamiento de los derechos laborales en Portugal y se unen, de forma inequívoca, a la lucha de todos los trabajadores", agregó el comunicado.

En este sentido, criticaron que la reforma propuesta por el Ejecutivo del primer ministro, Luís Montenegro, "promueve la precariedad y ataca la estabilidad".

Los pilotos se mostraron contrarios a la "destrucción de la contratación colectiva" y criticaron que "facilitar la caducidad de los convenios colectivos y reducir su vigencia son líneas rojas que se han traspasado".

Según el presidente del SPAC, Hélder Santinhos, "la mayoría de los asociados entendió que este es el momento de marcar un límite".

"La gravedad de las medidas propuestas por el Gobierno exige una respuesta contundente. No vamos a volar mientras nuestros derechos estén siendo atacados. La paralización será total y la responsabilidad por las molestias recaerá íntegramente sobre quienes insisten en legislar en contra de quienes trabajan", concluyó Santinhos.

El Ejecutivo comenzó en septiembre las negociaciones con la patronal y los sindicatos para llevar a cabo esa reforma que prevé la revisión de más de un centenar de artículos del Código de Trabajo y que deberá ser debatida en el Parlamento.

Algunos de los cambios más polémicos tienen que ver con el periodo de lactancia y los permisos para amamantar al bebé, ya que el Gobierno quiere limitarlo a dos años, mientras que la actual normativa recoge que las madres que amamantan a sus hijos tienen derecho a ser dispensadas en sus trabajos para poder hacerlo durante el tiempo que dure la lactancia.

La aerolínea nacional portuguesa TAP ya anunció esta semana que está cancelando los vuelos previstos para el día 11 debido a la convocatoria de huelga general.