El sombrero de Indiana Jones es vendido en una subasta por más de 400.000 euros

El sombrero de tipo fedora es el objeto más caro vendido en este primer día de una subasta de 2.342 piezas del mundo del cine -piezas de ropa, carteles y todo tipo de aparatos y accesorios usados para rodajes de películas míticas- que durará varios días.

El sombrero era, de hecho, el lote número 220 en esta primera jornada de esta subasta exclusivamente virtual organizada por Propstore, casa especializada en objetos del cine y la música contemporánea.

Aquella prenda que, junto al látigo, siempre se asociará a Indiana Jones, es un sombrero de fieltro de color marrón con una cinta marrón oscura que se conserva en casi perfecto estado, solo levemente desgastado. Fue fabricado a medida por Herbert Johnson Hat Company, un reputado sombrerero de Londres, para que fuera lo más parecido posible al que ya había aparecido en la primera película de la serie, 'En busca del arca perdida'.

También alcanzaron un precio notable el traje de elfo de Buddy (Will Ferrell) en la película 'Elf', vendido por 239.000 libras (273.000 euros), y el monopatín volador de Marty McFly, utilizado por Michael J. Fox en 'Back to the Future' II y III, que se adjudicó por 233.100 libras (266.885 euros), así como una réplica de un doblón de oro español que apareció en 'Los Goonies' y que se vendió por 201.000 libras (230.000 euros).

Falta por vender el lote 348, que pasa por ser el más costoso de la subasta: es el rifle carabina de Boba Fett, usado por Jeremy Bulloch en Star Wars: The Empire Strikes Back, que sale con un precio de entre 350.000 y 700.000 libras. Su precio final se conocerá mañana.