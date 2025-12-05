El temporal que azota Grecia inunda casas en Atenas y provoca serios daños en todo el país

El fenómeno ha golpeado con especial intensidad varias localidades situadas unos kilómetros al oeste de la capital, como Mandra, Nea Péramos y Elefsina, donde arroyos desbordados por la lluvia han arrastrado coches e inundado casas, según imágenes de la emisora SKAI.

Desde el jueves, solo en la región capitalina de Ática, donde todas las escuelas permanecen cerradas este viernes, los Bomberos han recibido más de 330 llamadas pidiendo ayuda.

Tanto la Policía como los Bomberos han tenido que rescatar decenas de personas atrapadas en sus hogares o coches, incluso en el centro de la capital, según la prensa local.

Las calles de ciertas zonas dentro del tejido urbano de Atenas, especialmente de los barrios más cercanos al mar, se vieron totalmente anegadas, mientras varias avenidas permanecen hoy cerradas al tráfico

Durante varias horas esta mañana se cortó el tráfico también en la autopista Atenas-Corinto, lo que provocó atascos de varios kilómetros.

Sin embargo, los mayores problemas se registran en el oeste de Atenas donde desde ayer, en ciertas localidades, cayeron más de 130 litros de agua por metro cuadrado, según el Observatorio Nacional de Atenas.

Hogares se han visto inundados también en la isla de Eubea, unos 200 kilómetros al norte de Atenas, así como en el sur y este de la península del Peloponeso (sur), y las islas de Zante (oeste), Creta (sur) y Skiathos (centro).

Mientras, la Guardia Costera ha lanzado una operación de búsqueda y rescate de un pescador de 65 años que se encuentra desaparecido desde el jueves.

Su pequeño pesquero fue localizado ayer en una playa del noreste del Peloponeso, unos kilómetros al sur de Atenas.

Tanto para la capital como para las demás regiones afectadas Protección Civil había enviado desde el jueves, una serie de alertas en los móviles de los ciudadanos avisándoles de las condiciones adversas e instándoles a "evitar desplazamientos innecesarios" y "tener cuidado con los espacios subterráneos".

La situación en Atenas mejoró a partir del mediodía del viernes, ya que el temporal se desplaza hacia el norte y el este y azota el campo de Tesalia en Grecia central y las islas del Egeo oriental.

El fenómeno climatológico tiene previsto amainar de manera significativa en todo el país a primeras horas de este sábado, indican los pronósticos meteorológicos.