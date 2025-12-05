El viacrucis de Iztapalapa, la procesión mexicana que opta al Patrimonio de la Humanidad

Este sello, que en México ya lo tienen otras expresiones culturales como las fiestas indígenas en honor a los muertos o su cocina tradicional, implica el reconocimiento internacional a sitios o expresiones con un valor "universal y excepcional para la humanidad".

Este año, una de las candidaturas es la del viacrucis de la alcaldía capitalina de Iztapalapa, el más antiguo de México, que se lleva realizando 182 años (desde el 1843) de forma ininterrumpida y cuyo principal atractivo es la representación de la Pasión de Cristo.

Aunque surgió de forma espontánea como agradecimiento por el fin de una epidemia de cólera, el paso del tiempo lo ha convertido en un fenómeno de masas que acoge cada año muchísimos fieles, el más grande por número de asistentes de todo el país.

Solo el año pasado hubo 1,4 millones de personas, si bien en ediciones anteriores se superaron los dos millones de asistentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A grandes rasgos, consiste en una representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo en la que cada Viernes Santo las calles de los ocho barrios de la alcaldía se convierten en escenarios bíblicos acordes con el relato del Nuevo Testamento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ahora, tras una tradición ininterrumpida de 182 años, podría ser reconocido a nivel mundial por la Unesco, que analizará está candidatura entre otras en su reunión anual del 8 al 13 de diciembre en la ciudad india de Nueva Dehli.

Este sello, más allá del evidente simbolismo, supone reconocer prácticas comunitarias que forman parte de su identidad cultural y que necesitan ser salvaguardadas para su transmisión a las generaciones futuras.

En la edición de este año, EFE pudo comprobar la importancia que los habitantes de Iztapalapa, una de las tres localidades más violentas de la capital - 9,83 delitos por cada 100.000 habitantes en 2025-, le confieren a esta procesión, un acto de fe y al mismo tiempo un motivo de orgullo para todos sus habitantes.

“Siempre Iztapalapa se ha recomendado por este momento (viacrucis). No solamente es agresividad y secuestros; es gente, es amor, es paz. Invito a toda la gente a que venga y participe con nosotros”, contó David Fuelle, quien llevaba más de 25 años viviendo esta tradición y actuando en la interpretación, este año como soldado.

Precisamente, la idea del reconocimiento de la Unesco ya sobrevolaba por estas fechas, algo que muchos feligreses confesaron que "estaban esperando" a la vez que expresaron su deseo de que esto no implicase un cambio en la manera que tienen de celebrar la Semana Santa.

Sea como fuere, este municipio aguarda la reunión del organismo en Nueva Dehli, en la que espera que se reconozca su celebración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la cual también fue declarada bajo la misma denominación por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 2023.

La decisión final será de un comité intergubernamental, que tendrá en su mesa 68 candidaturas de 78 países de todo el mundo.

Además de esta candidatura, otros países de América Latina y el Caribe también postularán sus propias manifestaciones culturales a ser reconocidas como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, pasando por el son cubano, la tradición familiar de circo chilena y la construcción de quinchas en Panamá.

Se suman el joropo venezolano, el cuartero de Córdoba de Argentina, el compás de Haití, el arte Ñai'upo paraguayo, la música y la danza aimara de Sarawja en Perú, la Festividad de la Virgen de Guadalupe en Bolivia y el bram navideño y el sambai de Gales Point Manatee de Belice.