Embajador de EEUU en Argentina celebra arribo de vehículos blindados y cooperación militar

“Casi diez años de trabajo han llegado a un momento clave: los primeros cuatro Stryker provenientes de Estados Unidos ya están en Argentina. Un salto importante en las capacidades tácticas del país y un nuevo capítulo en la creciente cooperación en defensa entre nuestras naciones”, afirmó el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, en la red social X.

Junto al mensaje, Lamelas publicó un video con imágenes de la presentación que se realizó el pasado miércoles con la presencia del ministro de Defensa, Luis Petri, y su sucesor el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Carlos Presti, quien asumirá sus funciones el próximo 10 de diciembre.

El Stryker, un vehículo blindado de ocho ruedas utilizado ampliamente por el Ejército de Estados Unidos, está diseñado para despliegues rápidos, con capacidad para trasladar infantería de forma ágil y segura gracias a su combinación de movilidad, protección y potencia de fuego.

Argentina incorporará un total de ocho unidades de la variante de transporte de infantería (ICV), de las cuales las cuatro restantes llegarán a principios de 2026.

El costo total -que incluye los vehículos, repuestos, capacitación y apoyo técnico- asciende a 20 millones de dólares.

Durante un cóctel de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), celebrada en Buenos Aires, Lamelas resaltó este jueves el acercamiento político entre los gobiernos estadounidense y argentino y señaló que 2025 marca “un nuevo capítulo” en la relación bilateral: “Más cercano, más dinámico y más ambicioso”.

Argentina se encuentra a la espera de los primeros seis aviones cazas F-16 adquiridos a Dinamarca, parte de una flota que contará con 24 aeronaves que se incorporarán a la Fuerza Aérea, cuya ceremonia oficial de recepción se trasladó a este sábado por condiciones climáticas adversas.

El acuerdo por los F-16, firmado en abril de 2024 por el Gobierno de Javier Milei, asciende a 301,2 millones de dólares, a pagarse en cinco cuotas anuales.

La operación fue calificada entonces como “la adquisición aeronáutica militar más importante desde 1983”, cuando Argentina regresó a la democracia.