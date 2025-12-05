España apela a que Iberoamérica sea actor y no espectador ante los cambios geopolíticos

Albares intervino este viernes en un encuentro prepatarorio del próximo Foro Parlamentario Iberoamericano, que tendrá lugar en el segundo semestre de 2026 en el marco de los preparativos de la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid (4 y 5 de noviembre de 2026).

"Tenemos que escoger si los iberoamericanos y la comunidad iberoamericana queremos ser actores de este cambio internacional o meros espectadores", subrayó el ministro en este encuentro que auspician los presidentes del Congreso y del Senado de España, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente.

Los lazos que unen a esta comunidad, dijo Albares, representan un espacio "de enorme potencial" que hay que aprovechar para el progreso de cada uno de los países que la conforman y de la comunidad en sí, pero también para proyectar en el ámbito internacional "nuestra presencia y nuestro protagonismo".

El lema de la Cumbre de Madrid hace hincapié en ese mensaje: "Iberoamérica, juntos construimos nuestra comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo" .

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esta idea, el responsable de la diplomacia española señaló que todo ese bagaje que comparte Iberoamérica es su mejor herramienta para afrontar los desafíos y oportunidades que son comunes, como el cambio climático y la sostenibilidad, el desarrollo justo, la estabilidad económica, y también los riesgos que genera la fragmentación política, la polarización o la desinformación y que requieren de una respuesta conjunta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Previamente a Albares habló Armengol, quien afirmó que la comunidad Iberoamericana, de 22 naciones, "es más necesaria que nunca" y, según ella, avanzar en el potencial que tiene "es una opción estratégica que puede contribuir al fortalecimiento de la gobernanza mundial".

La presidenta de la Cámara Baja española también puso el foco en las mujeres, para recalcar que tienen que formar parte de los espacios de toma de decisiones y anunció que el día anterior al que se celebre el duodécimo Foro Parlamentario Iberoamericano tendrá lugar una cumbre de mujeres parlamentarias de Iberoamérica, "un espacio en el que tejer alianzas y aunar fuerzas".

Rollán, por su parte, señaló que la historia ha demostrado que cuando las voces iberoamericanas suenan al unísono "no hay océano que nos separe" y afirmó que la región iberoamericana "es un actor imprescindible en el tablero mundial" y que reforzar la multilateralidad "nos hace mejores y más influyentes".