España confía que más países sigan su ejemplo y se retiren de Eurovisión 2026

En respuesta a los periodistas, Bustinduy lamentó que "pareciera que una vez que desaparecen de los titulares o de los telediarios las imágenes cotidianas de la masacre indiscriminada de decenas de miles de personas inocentes y de niños y niñas, deberíamos mirar hacia otra parte y normalizar la situación".

Por ello, se enorgulleció de que España haya decidido no participar en Eurovisión si Israel lo hace y manifestó que hará todo lo que esté en su mano "para que los responsables de este genocidio acaben rindiendo cuentas ante un tribunal internacional, que es el lugar que les corresponde".

También el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mostró este viernes su apoyo a Radiotelevisión española (RTVE) ante su posición de retirarse de Eurovisión, un gesto que considera que es "la decisión correcta".

"Tengo que lamentar que Eurovisión permita el blanqueamiento de un genocidio en curso como el que se está produciendo en Palestina al aceptar la participación de Israel", aseguró Urtasun ante los medios.

Tras las votaciones celebradas ayer jueves en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra, que concluyeron con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo, España decidió retirarse del concurso, tal como había acordado el Consejo de Administración de RTVE el pasado mes de septiembre si eso ocurría.

La salida de España de Eurovisión 2026 supondrá para el certamen la pérdida de su tercera mayor audiencia, con 5,88 millones de espectadores en la final de 2025, sólo por detrás de Alemania y Reino Unido, según los datos facilitados por las distintas cadenas públicas que participan en el festival.

Junto a Radiotelevisión Española (RTVE), decidieron también salir sus homólogas de Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTV Slovenija) y Países Bajos (AVROTRÓS) , que además no emitirían la final ni la semifinal del próximo año, que se celebrará a mediados de mayo en Viena, la capital austríaca.

Islandia y Bélgica estaban pendientes de tomar una decisión, y hoy viernes, el director ejecutivo de la radiotelevisión pública francófona de Bélgica, Jean-Paul Philippot, anunció que el país competirá en la próxima edición de Eurovisión pese a la decisión de mantener a Israel en el concurso.

La radiotelevisión pública islandesa (RÚV) decidirá sobre la cuestión el próximo miércoles.