Finlandia, Dinamarca y Suecia pasan a depender del mando de la OTAN de Norfolk

Mediante esta reestructuración, los tres países nórdicos, adscritos hasta ahora al mando aliado de Brunssum (Países Bajos), se unen a Noruega, Islandia, Groenlandia y Reino Unido para formar un bloque estratégico regional centrado en el flanco norte de la OTAN.

"Este es un hito importante en el fortalecimiento de la disuasión y la defensa de la OTAN en un entorno de seguridad desafiante", señaló el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.

El cambio de estructura fue celebrado con una ceremonia en Helsinki a la que asistieron el presidente finlandés, Alexander Stubb; el comandante del Mando Conjunto de Norfolk, Douglas G. Perry, y los comandantes de las fuerzas armadas de Finlandia, Dinamarca y Suecia, entre otras personalidades.

"La unión de todos los países nórdicos bajo un mismo liderazgo tiene sentido, no solo para la cooperación nórdica en materia de defensa, sino también porque todos somos aliados de la OTAN", afirmó Stubb en su discurso.

Por su parte, Perry resaltó la creciente importancia estratégica del Ártico y recordó que, con el reciente ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, todos los países de la región pertenecen a la Alianza, excepto Rusia.

"Ahora los países árticos pueden actuar juntos y practicar la defensa de sus propios territorios. Esto también se utilizará en la planificación de la defensa de la OTAN", subrayó el comandante del mando aliado de Norfolk.

Finlandia y Suecia, los últimos países en ingresar en la OTAN (en 2023 y 2024, respectivamente), decidieron poner fin a décadas de neutralidad militar a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

Su adhesión duplicó la frontera de la Alianza con Rusia y extendió la presencia de la OTAN por toda la región nórdica y báltica.

La OTAN cuenta con tres mandos conjuntos (Norfolk, Brunssum y Nápoles) que se encargan de la planificación y ejecución de las operaciones militares aliadas, así como de organizar maniobras de entrenamiento conjuntas de las fuerzas armadas de los países miembros.