Francia cartografía más de 200 empresas que reconstruyeron la catedral de Notre Dame

El proyecto de ese mapa interactivo, presentado un año después de la reapertura de Notre Dame de París, está diseñado tanto para profesionales como para el público en general, precisaron los ministros de Pequeñas y Medianas Empresas, Comercio, Artesanía, Turismo y Poder Adquisitivo, Serge Papin, y la de Cultura, Rachida Dati.

El objetivo es desarrollar nuevas oportunidades económicas, "permitiendo a estas empresas, con su experiencia a menudo excepcional, mostrar su saber hacer y así forjar nuevas colaboraciones", informó en un comunicado el Ministerio de Cultura.

Otro fin del proyecto es estimular vocaciones atrayendo a jóvenes y profesionales que buscan una carrera y desean desarrollarse en estas profesiones artísticas y patrimoniales, o en la gestión de proyectos de restauración.

Finalmente, el Gobierno francés intenta promover con su iniciativa que se generen beneficios turísticos, ya que 57 de las 212 empresas por ahora repertoriadas organizan jornadas de puertas abiertas para que el público descubra sus oficios artesanales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este proyecto está gestionado conjuntamente por la Dirección General de Empresas (DGE) y la institución pública Reconstrucción de Notre-Dame de París, propietaria del proyecto de restauración de la catedral en nombre del Ministerio de Cultura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El trabajo que condujo a la reapertura de la Catedral de Notre Dame de París, realizado durante cinco años, contó con la movilización de más de trescientas empresas y talleres artesanales, así como de más de tres mil artesanos y profesionales cualificados.

"La reconstrucción de Notre Dame no habría sido posible sin la movilización de más de 300 empresas y artesanos. Cada uno posee una experiencia que debemos celebrar y perpetuar", destacó Papin.

Por eso, con el mapa interactivo, el Ejecutivo quiere invitar al público a conocerlos y animar a las nuevas generaciones a seguir sus pasos, así como "rendirles homenaje y garantizar que su labor perdure más allá de este monumental proyecto" de reconstruir Notre Dame, apuntó, por su parte, Dati.

La catedral de Notre Dame de París es ahora el monumento más visitado de Francia. Las proyecciones anticipan un total de 11 millones de visitantes para el 8 de diciembre, un año después de su reapertura, según avanzaron los responsables eclesiásticos a finales de noviembre.

Esto consolidaría a Notre Dame como el monumento más visitado de Francia, por delante de la Basílica del Sagrado Corazón en Montmartre (9 millones de visitantes en 2024), el Museo del Louvre (8,7 millones), el Palacio de Versalles (8,4 millones) y la Torre Eiffel (6,3 millones).