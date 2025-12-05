Francia lamenta y rechaza el boicot a Israel en Eurovisión

"No al boicot a Israel en el Festival de Eurovisión", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Nöel Barrot, en un mensaje en sus redes sociales.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) aceptó este jueves la participación de Israel en Eurovisión 2026, lo que supuso la retirada inmediata de España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, como habían anunciado previamente.

Estos países, además de Islandia, habían asegurado que se retirarían de la edición de este año del concurso musical si se permitía la participación de Israel, que querían que fuera excluido por sus violaciones de los derechos humanos en Gaza. Bélgica tomará una decisión "en los próximos días".

Por su parte, Barrot mantuvo que Francia "jamás emprenderá el camino del boicot a un pueblo, a sus artistas ni a sus intelectuales".

El jefe de la diplomacia francesa se alegró de que Eurovisión "no cediera a la presión y que Francia ayudara a evitar un boicot a Israel".

Por ello, Lamentó "profundamente" que varias cadenas de televisión europeas hayan tomado una decisión diferente.