Frank Gehry y el legado del Biomuseo de Panamá en la biodiversidad mundial

"Su legado vivirá eternamente en cada curva y color de su obra maestra panameña que es parte del patrimonio de todos; también en los ojos asombrados de quienes la visitan y en el corazón agradecido de nuestro país", señaló en sus redes sociales el Biomuseo.

El Biomuseo, que narra cómo el surgimiento del istmo panameño hace tres millones de años cambió la conformación física y biológica del mundo, fue diseñado por Gehry junto a su firma Gehry Partners y su colega canadiense Bruce Mau.

El museo, inaugurado en 2014, destaca a primera vista por su exterior de paneles de aluminio pintados en colores brillantes rojos, azules, verdes, amarillos y naranjas, mientras que su interior tiene ocho galerías de exhibición permanente y en secuencia con información sobre la historia natural del istmo y su biodiversidad.

El doctor Rodrigo Einsemann, por muchos años miembro de la directiva del Biomuseo, dijo a este viernes a EFE que Gehry era como un miembro más de su familia.

"Definitivamente nos produce gran tristeza, porque Frank no solamente fue el diseñador del Biomuseo a instancias nuestras, sino que fue parte de nuestra familia. Para mí y toda mi familia, y para todos los que estábamos involucrados con el Biomuseo, ha sido motivo de gran tristeza", lamentó.

El arquitecto canadiense-estadounidense es autor también de otras obras cumbres como el Museo Guggenheim de Bilbao.

Gehry, que en 1951 consiguió la ciudadanía estadounidense aunque conservó también la canadiense, se casó en 1952 con Anita Snyder, con quien tuvo dos hijas antes de divorciarse en 1966. En 1975 se volvió a casar con la empresaria de origen panameño Berta Isabel Aguilera, con quien tuvo otros dos hijos.

Gehry ha reconocido que siente "vínculos profundos" con Panamá y los panameños y que cree "fervientemente que todos deberíamos tratar de conservar la biodiversidad, que está siendo amenazada en el mundo entero", indicó en su momento la administración del museo.

El Biomuseo, creado en uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo, y con el contenido desarrollado por científicos de la Universidad de Panamá y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), con sede en este país, fue inaugurado el 30 de septiembre de 2014.

Con Gehry a la cabeza, que no estuvo en la inauguración de la monumental y colorida edificación situada en la entrada del Pacífico del canal de Panamá, el Biomuseo inició su construcción en el año 2004 con apoyo del Gobierno, la empresa privada y organismos de investigación científica como el STRI.

El corazón del diseño para el Biomuseo es el atrio público al aire libre, cubierto por un dinámico conjunto de doseles metálicos de diversas formas y vivos colores: azul, rojo, amarillo, verde.

Los doseles refieren a la arquitectura del área del canal de techos de zinc y edificios coloridos, evocan el hábitat neotropical de Panamá y ofrecen protección contra las frecuentes lluvias impulsadas por el viento.