FundéuRAE: “constitución”, mayúsculas y minúsculas

En los medios es habitual encontrar diversas formas de escribir esas expresiones: “Los centros educativos realizan actividades para dar a conocer la Constitución Española entre el alumnado”, “Gran parte de las Constituciones chilenas tienen como principio básico la definición de un Estado unitario” o “Ecuador dice no a los planes de Noboa de una nueva Constitución y al retorno de bases extranjeras”.

La “Ortografía de la lengua española” señala que las constituciones suelen citarse, en lugar de por su título completo (“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”), de forma abreviada, utilizando el sustantivo genérico “constitución” escrito con mayúscula inicial: “la Constitución”.

Esa mayúscula, añade, no debe afectar a los especificadores que la acompañen: “los padres de la Constitución”, “la Constitución argentina”, “la Constitución española”...

Tampoco es apropiado extender la mayúscula a los usos plurales o genéricos, como apunta también el diccionario académico en la información complementaria de la entrada “constitución”. Así, si no se emplea como el título abreviado de una concreta, sino que se alude de modo general a la ley fundamental de un país, se aplica la minúscula: “las primeras constituciones bolivianas”, “las constituciones democráticas”, “una nueva constitución”...

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por tanto, en los casos anteriores lo adecuado habría sido escribir “Los centros educativos realizan actividades para dar a conocer la Constitución española entre el alumnado”, “Gran parte de las constituciones chilenas tienen como principio básico la definición de un Estado unitario” y “Ecuador dice no a los planes de Noboa de una nueva constitución y al retorno de bases extranjeras”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el caso de las alternativas “carta magna”, “ley fundamental” y “código fundamental”, lo indicado es escribirlas siempre con iniciales minúsculas, pues se entiende que se trata de expresiones meramente referenciales y genéricas: “La ley fundamental boliviana”, “El código fundamental peruano”...

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.