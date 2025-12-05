Hallan droga, licor, armas y celulares en requisa a cárceles de ciudad andina en Ecuador

En los operativos realizados en las cárceles 1 y 3 en la provincia andina de Chimborazo, los militares hallaron 28 teléfonos celulares, cinco galones de licor, once armas blancas, marihuana, LSD, quince pipas artesanales, 21 cargadores de celular y diez audífonos, entre otros.

Además, descubrieron en el pabellón uno de la cárcel de mujeres el inicio de la elaboración de un hueco, "lo que evidencia que los reclusos están intentando escapar o ingresar objetos prohibidos", apuntó el Ejército.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Algunas prisiones están militarizadas y otras bajo control de la Policía Nacional en el marco del "conflicto armado interno" que el presidente Daniel Noboa declaró en 2024 para luchar contra las bandas delictivas, a quienes se les atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

Una situación que se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año Ecuador registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143.