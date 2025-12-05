Instituto prevé crecimiento de PIB alemán del 1 % en 2026, pero no un cambio de tendencia

Así, en 2026, la debilidad de la economía mundial y la incertidumbre en las relaciones comerciales seguirán frenando la economía alemana.

Aunque se espera una ligera recuperación de las inversiones y un avance moderado de la economía alemana en su conjunto, no puede hablarse de una recuperación real, sobre todo porque alrededor de un tercio del crecimiento se debe a un efecto calendario, al caer algunos días festivos en fin de semana, de manera que los alemanes trabajarán algo más de dos días más el año que viene.

Según Michael Grömling, director de Coyuntura del IW, "el crecimiento previsto no es ni de lejos suficiente para compensar todas las pérdidas de los últimos años".

En vista de las incertidumbres geopolíticas, los cambios tecnológicos y el envejecimiento de la sociedad, la economía alemana se enfrenta a una transformación fundamental que requiere tiempo, señala.

"Alemania aún tiene por delante algunos años difíciles con grandes retos", afirma.

Según los pronósticos del IW, la inestable situación mundial seguirá afectando al comercio exterior alemán también en 2026.

Aunque las inversiones estatales se harán notar a lo largo del año, las inversiones privadas se mantendrán débiles, de manera que el gasto en su conjunto contribuirá a un impulso del crecimiento de alrededor de 0,5 puntos porcentuales.

En particular, en la construcción de viviendas los nuevos impulsos del Gobierno alemán están aportando un nuevo empuje.

Así, se prevé que las inversiones en construcción aumenten un 1,5 % y que sobre todo la ingeniería civil y la construcción pública no residencial se beneficien de los recursos adicionales procedentes del fondo especial para infraestructuras.

A pesar de una tasa de inflación normal del 2 %, el consumo privado se mantendrá moderado y sólo aumentará un 1 % ajustado a los precios debido a la incertidumbre en lo que respecta a las perspectivas de empleo, que lleva a muchos ciudadanos a optar por guardar su dinero.

La cifra de desempleados se mantendrá en torno a los tres millones y tampoco la ocupación registrará prácticamente cambios hasta finales de 2026.

Sobre todo en el sector manufacturero se perderán puestos de trabajo; según una encuesta del IW, cuatro de cada diez empresas industriales quieren recortar el año que viene su plantilla.