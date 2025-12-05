Israel aprueba sus presupuestos para 2026, pese a la discrepancia sobre gasto en defensa

El acuerdo presupuestario ha sido alcanzado a pesar de las diferencias dentro del bloque de coalición que lidera Netanyahu, que se ha ido fragmentado debido a las alejadas posturas entre partidos nacionalistas y judíos ultraortodoxos acerca de la exención del servicio militar para estos últimos.

La no contribución del grupo de los conocidos como judíos jaredíes al Ejército israelí tiene implicaciones en el presupuesto de defensa de Israel, que también recibió luz verde a primera hora de la mañana de hoy, y en el régimen de recaudación del país, lo que situaba a los otrora aliados de Netanyahu en las antípodas y hacía peligrar los presupuestos generales.

Y es que cuando un segmento amplio de población -se estima que el total de los jaredíes de 18 a 26 años que no se han alistado puede llegar a las 80.000 personas- no sirve a las Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército tiene que valerse de más reservistas, invirtiendo una mayor partida en mantener a esas tropas y, normalmente, subiendo los impuestos al resto de la población para sufragar este déficit.

Además, la habitual baja contribución fiscal de los jaredíes también limita los ingresos del Estado y ha generado gran indignación en el país.

Finalmente, los presupuestos han salido adelante y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya adelantó en su reunión de gabinete previa a la aprobación del presupuesto estatal para 2026 que estaban en "buena sintonía" y que lo cerrarían "antes del sabbat".

"Veo un enfoque pragmático y positivo de los ministros y vamos por buen camino para lograr un buen presupuesto para el Estado de Israel. Este gobierno, para todos aquellos que se preocupan por el asunto, cumplirá su mandato al completo", añadió Netanyahu en un comunicado difundido por su oficina.

Poco antes, a principios de la mañana de este viernes, los ministerios de Defensa y de Finanzas de Israel anunciaron que el presupuesto de defensa para 2026 había quedado acordado y que ascendería 34.630 millones de dólares (29.680 millones de euros).

A pesar del alto el fuego para la Franja de Gaza rubricado el pasado 10 de octubre, se daba luz verde a este plan de gasto en defensa que supone un aumento de casi el 25 % con respecto a un borrador de ambos ministerios que se había publicado semanas atrás en medios israelíes.

El presupuesto de defensa ya ha sido condenado por el líder de la oposición en Israel, Yair Lapid, quien afirmó que "beneficia a delincuentes y evasores del servicio militar".

En la misma línea, el ex primer ministro Naftali Bennett también criticó el plan presupuestario calificándolo de "protección" proveniente de un Gobierno "extorsionado por evasores del servicio militar y que lleva a la ruina a quienes sirven" en el Ejército.

El partido ultraortodoxo Shas anunció a finales de octubre la renuncia de todos sus cargos de la coalición del Gobierno de Netanyahu por la demora en la aprobación de una ley que exima a los estudiantes ultraortodoxos del servicio militar.

En julio, el otro partido ultraortodoxo con siete escaños que integra la coalición de Netanyahu, Judaísmo Unido de la Torá, proclamó su salida por el mismo motivo.

Los ultraortodoxos quieren que el Gobierno apruebe un plan que permita mantener gran parte de las exenciones militares a los miembros de su comunidad que, desde la fundación del Estado de Israel, permitían a los judíos que estudiaban a tiempo completo en una escuela religiosa no hacer el servicio militar obligatorio.

En junio de 2024, tras expirar la disposición temporal que permitía las exenciones (el asunto nunca había sido ratificado por ley), el Tribunal Supremo ordenó al Ejército comenzar a alistar a los ultraortodoxos, lo que obligó al Gobierno a poner en marcha una propuesta de ley para mantener gran parte de las exenciones, aunque también ordenaba el alistamiento de algunos ultrarreligiosos.

La exención militar de los ultraortodoxos es un asunto polémico en Israel, en especial desde que comenzó la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que ha llevado al Gobierno a extender la duración del servicio militar obligatorio y a movilizar a decenas de miles de reservistas para mantener su ofensiva.