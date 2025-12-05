Japón presenta un borrador de ley para recortar parlamentarios por la caída poblacional

La legislación propuesta prevé el recorte de más de 45 de los 465 escaños de la cámara, revisando a la baja los miembros elegidos por representación proporcional y los distritos electorales de escaño único, afirmó la agencia de noticias local Kyodo.

De ser aprobada, la reducción aproximada del 10 % entrará en vigor automáticamente si los dos partidos de la coalición no llegan a una conclusión sobre la reforma en el plazo de un año.

La normativa surge del acuerdo de coalición entre el PLD e Ishin el pasado octubre, que permitió a la dirigente del partido gobernante, Sanae Takaichi, hacerse con el puesto de primera ministra.

El plan ha generado sin embargo malestar entre la oposición, cuyo volumen de legisladores elegidos por representación proporcional es relativamente alto, en un contexto de mayoría muy ajustada para el PLD en la Cámara Baja y minoría en la Cámara Alta, lo que le obliga a buscar apoyo en los partidos de la oposición para legislar.

De los 465 escaños que componen la poderosa Cámara Baja de la Dieta, el Parlamento japonés, 289 corresponden a los elegidos por circunscripciones, mientras que los 176 restantes se asignan mediante representación proporcional.

Por otra parte, el borrador de ley fue calificado de "absurdo" por el diario japonés Mainichi.

"Sigue sin estar claro por qué es necesaria tal reducción en primer lugar", dijo el periódico este viernes en un editorial, antes de advertir que "una reducción del 10 % no tiene precedentes, pero parece que no hay pruebas de que se haya examinado a fondo".

Ishin, que hizo del proyecto un punto clave en su acuerdo de coalición con el PLD, estima que la reducción de los puestos en el Parlamento se ajusta al declive desde hace casi dos décadas de la población en Japón, con una caída récord de 898.000 personas en 2024.