Japón registra un máximo histórico de 230 ataques de osos y 13 muertos

Solo en noviembre se contabilizaron 33 ataques y un fallecimiento, indicó el Ministerio de Medio Ambiente del archipiélago en un informe preliminar. Así, el número total de casos superan ya a los de todo el año fiscal 2023 (de abril a marzo), el anterior récord histórico, cuando los ataques de osos dejaron 218 heridos y seis muertos.

Ante el incremento este año de los ataques de osos, el Gobierno japonés anunció en noviembre un paquete de medidas que incluyen incentivos para sacarse la licencia de caza, o la construcción de vallas eléctricas.

Las autoridades modificaron además algunas de las regulaciones vigentes, permitiendo a los agentes de Policía utilizar rifles para matar osos, y desplegaron a efectivos de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) en algunas zonas, aunque no están autorizados para disparar y sus labores se limitan a tender trampas y prestar apoyo.

Japón lleva tiempo sufriendo un aumento de este tipo de incidentes y muchos expertos coinciden en que la situación está relacionada con la despoblación y el envejecimiento de la población en las zonas rurales, donde hay amplias zonas de cultivo sin vigilar que atraen a los osos, unido según Medioambiente a una mala cosecha de bellotas.

