Justicia rusa incauta los bienes de exviceministro de Defensa excepto Bentley de exmujer

"Pensábamos que todos los bienes enumerados (durante casi una hora) estarían exentos, pero no es así. Casi todos los bienes reclamados por la Fiscalía General han sido incautados. El juez solo dejó el Bentley de 2003, propiedad de la exesposa de Ivanov", informó el abogado del acusado, Denís Baluev, citado por TASS.

El valor de la lista de bienes, en las que se encuentran joyas, armas, pinturas, más de una docena de vehículos supera los 1.200 millones de rublos (más de 16,5 millones de dólares), parte de su segundo proceso penal en el que está acusado de recibir dos sobornos valorados en esa misma cantidad.

El pasado 1 de julio la Justicia rusa condenó a Ivanov, mano derecha del anterior ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, a trece años de prisión por malversación de fondos por valor de más de 216 millones de rublos (alrededor de 2,7 millones de dólares al cambio actual), relacionado con la compra de dos transbordadores en el estrecho de Kerch y la retirada de más de 3.900 millones de rublos (casi 50 millones de dólares) del banco Interkommerts.

En octubre, el militar declaró estar dispuesto a ir al frente de Ucrania para expiar su pena de prisión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras la reelección en 2024 del presidente, Vladímir Putin, se inició una purga contra mandos militares y otros altos funcionarios rusos por corrupción, lo que ha implicado una profunda reestructuración del Ministerio de Defensa.