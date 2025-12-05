La Bolsa de Buenos Aires cierra la semana con una baja del 1,62 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 1,47 %, hasta los 124.709.825,30 puntos.

Entre las compañías líderes, las que más perdieron fueron las acciones de Grupo Supervielle (-4,37 %), Edenor (-2,96 %) y Grupo Financiero Galicia (-2,24 %).

Solo cerraron en terreno positivo los papeles de Transener (+3,60 %), Transportadores de Gas del Norte (1,42 %), Bolsas y Mercados Argentinos (0,75 %) y Banco de Valores (0,9 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron una mejora promedio del 0,5 %%, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a los 627 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense bajó veinte pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.460 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.437 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó quince pesos, a 1.425 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la baja.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió el 0,2 %, a 1.513,61 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue al comprar activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió el 0,3 %, a 1.474,54 pesos por dólar.