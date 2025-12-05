La Bolsa española baja el 0,35 % tras una racha de nueve jornadas consecutivas de ascensos

El IBEX 35, índice de referencia del selectivo español, bajó 58,1 puntos, ese 0,35 % y cerró en 16.688,5 puntos. En la semana ha avanzado el 1,94 % y acumula una revalorización del 43,93 % en lo que va de año.
Dentro de los grandes valores, el grupo financiero BBVA perdió el 1,15 %, como la sexta mayor caída, y Banco Santander el 0,23 %. Mientras, Telefónica sumó el 0,66 %, el quinto mayor ascenso; la eléctrica Iberdrola, el 0,25 %; la petrolera Repsol, el 0,06 %; y el gigante textil Inditex, el 0,04 %.
La Bolsa española abría con ganancias e incluso ha llegado a tocar un nuevo máximo histórico intradía en 16.844,5 puntos, pero posteriormente se desinfló y entró en terreno negativo, tras conocerse el PCE estadounidense y pese al buen tono de Wall Street.