La Bolsa española baja el 0,35 % tras una racha de nueve jornadas consecutivas de ascensos

Madrid, 5 dic (EFE).- La Bolsa española bajó este viernes el 0,35 %, que pone fin a una racha de nueve sesiones consecutivas de subidas, y pierde el nivel de los 16.700 puntos, después de que el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) subyacente en Estados Unidos se haya situado en el 2,8 % en septiembre.