La CE acepta los compromisos de transparencia de TikTok para cumplir con la ley digital

La CE explicó en un comunicado que, “tras un intenso diálogo”, la plataforma ha presentado “compromisos vinculantes que abordan todas las preocupaciones planteadas” por la Comisión en su investigación y en sus conclusiones preliminares de mayo de 2025.

“Estos compromisos garantizarán total transparencia”, aseveró.

En concreto, TikTok proporcionará el contenido completo del anuncio tal y como aparece en los 'feeds' de los usuarios, incluidas las URL del enlace proporcionado en el anuncio, y actualizará su repositorio con mayor rapidez, garantizando que la información esté disponible en un plazo máximo de 24 horas.

Además, la empresa proporcionará los criterios de segmentación seleccionados por los anunciantes, junto con datos agregados de los usuarios (incluido el sexo, el grupo de edad y el Estado miembro en el que se encuentran), lo que permitirá a los investigadores estudiar cómo se segmentan y se muestran los anuncios.

Por último, TikTok introducirá opciones de búsqueda y filtros adicionales, lo que permitirá a los usuarios encontrar anuncios más fácilmente.

La DSA exige a las plataformas que mantengan un repositorio accesible y consultable de los anuncios que se publican en sus servicios, recordó el Ejecutivo comunitario.

Estos repositorios son fundamentales para que los reguladores, los investigadores y la sociedad civil detecten estafas o anuncios de productos ilegales o inadecuados según la edad.

También anuncios falsos y operaciones de información coordinadas, incluso en el contexto de periodos electorales.

A continuación, TikTok deberá cumplir los compromisos lo antes posible y, a más tardar, dentro de los plazos acordados con la Comisión, que varían entre dos y doce meses como máximo, dependiendo del compromiso específico, explicó Bruselas.

La Comisión supervisará atentamente el cumplimiento por parte de TikTok de los compromisos vinculantes que la plataforma ha ofrecido en virtud del artículo 71 de la DSA, así como de sus demás obligaciones de acuerdo a esa legislación.

El 19 de febrero de 2024, la Comisión inició un procedimiento formal para evaluar si TikTok podría haber infringido la ley de servicios digitales.

Por lo que se refiere a la transparencia publicitaria, la Comisión publicó conclusiones preliminares de incumplimiento en mayo de 2025 y aceptó compromisos por parte de la empresa.

El procedimiento también abarcó los efectos negativos derivados del diseño de TikTok, incluidos sus sistemas algorítmicos, la verificación de la edad, el acceso a los datos por parte de los investigadores (a lo que hacían referencia las conclusiones preliminares de octubre pasado) y su obligación de proteger a los menores, un asunto que sigue siendo objeto de investigación.

La Comisión también abrió en diciembre de 2024 un procedimiento formal contra TikTok por su gestión de los riesgos relacionados con las elecciones y el discurso cívico, sobre lo que continúa la investigación actualmente.