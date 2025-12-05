La firma china de chips Moore Threads multiplica por seis su valor en debut bursátil

Las participaciones empezaron a cotizar hoy a 650 yuanes (91,92 dólares, 78,9 euros) por unidad con el inicio de la sesión, precio sensiblemente superior al que había fijado la compañía para su salida a bolsa, de 114,28 yuanes (16,16 dólares, 13,87 euros).

Tras ello, repuntaron todavía más para alcanzar una revalorización del 502 %, aunque hacia las 11:00 hora local (03:00 GMT) habían moderado sus ganancias hasta un 424,15 %.

La de Moore Threads es la segunda mayor salida a bolsa registrada este año en los parqués de la China continental, tan solo por detrás de la firma de energía eólica y solar Huadian New Energy, que obtuvo el equivalente a unos 2.700 millones de dólares el pasado mes de julio, subraya el diario hongkonés South China Morning Post.

Además, según Bloomberg, la oferta registró un interés 2.750 veces mayor a su tamaño, lo que la convierte en la segunda mayor salida a bolsa milmillonaria que más inversores ha atraído en la China continental desde 2022.

La compañía, una de las tecnológicas locales que se han beneficiado de la salida forzada de la estadounidense Nvidia del mercado chino, destinará lo recaudado a financiar sus proyectos de nueva generación para chips de IA y gráficos, así como para incrementar el activo circulante.

Según la prensa local, el frenesí por obtener acciones de Moore Threads refleja la postura del Gobierno chino, que situó la autosuficiencia tecnológica como prioridad en el próximo plan quinquenal, que regirá el rumbo de la segunda economía mundial hasta 2030.

Las iniciativas tienen también como trasfondo la guerra comercial y tecnológica que el gigante asiático libra contra Estados Unidos desde 2018, y que se ha recrudecido desde principios de este año tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien precisamente dio inicio al conflicto durante su primer mandato (2017-2021).

Moore Threads fue fundada en 2020 precisamente por un antiguo directivo de Nvidia, Zhang Jianzhong, y operó inicialmente en el sector de las tarjetas gráficas antes de reorientarse hacia los aceleradores de IA, empleados en los modelos extensos de lenguaje en los que se basan las principales aplicaciones de esta tecnología.

En 2023, Estados Unidos la añadió a una lista negra de empresas a las que restringe el acceso a tecnologías clave, lo que se tradujo en despidos y en una reorganización interna que, no obstante, ha dado paso al presente optimismo entre los inversores, que apuestan por alternativas locales -por ejemplo, la firma de diseño de chips Cambricon- ante las prolongadas tensiones con Washington.