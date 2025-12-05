La inflación interanual de Colombia sigue al alza y se sitúa en el 5,30 % en noviembre

Según el organismo, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en noviembre fue del 0,07 %, mientras que el incremento acumulado del año (enero-noviembre) llegó al 4,82 %, también 0,10 puntos porcentuales por encima del registro del mismo período de 2024.

El comportamiento mensual del IPC estuvo impulsado principalmente por los precios de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y de Restaurantes y hoteles, aunque las mayores alzas se presentaron en Salud (0,71 %) y en Bebidas alcohólicas y tabaco (0,44 %).

En contraste, Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una caída del 0,72 %, impulsada por fuertes descensos en el precio de productos como la zanahoria (-21,04 %), el tomate (-16,93 %) y la cebolla (-9,83 %).

En términos anuales, la división con mayor incremento fue Restaurantes y hoteles, con una variación del 7,65 %, seguida de Educación (7,36 %).

El dato de inflación es clave para las negociaciones del salario mínimo de 2026, que iniciaron el pasado 1 de diciembre con la ausencia de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el gremio del comercio. Aunque el Gobierno ha planteado un aumento superior al índice de precios, los empresarios rechazan la idea, al advertir que un incremento mayor presionaría los costos laborales.

En ese contexto, el Banco de la República (emisor) proyectó la semana pasada que la inflación seguirá bajando en 2026 hasta cerrar alrededor del 4 %, y que alcanzará el objetivo del 3 % en 2027.

El emisor reiteró "la meta de inflación del 3 % como guía y objetivo de su política" y afirmó que "las acciones de política monetaria, que han contribuido a reducir la inflación, seguirán encaminadas a llevar la inflación a la meta del 3 % y a que el crecimiento económico y el empleo avance por una senda sostenible en el tiempo".